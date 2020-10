Termometro: come usarlo e quali i modelli in commercio

In un periodo come quello che stiamo vivendo è fondamentale imparare a misurare correttamente la temperatura e, soprattutto, distinguere tra temperatura interna ed esterna, a seconda del metodo che si utilizza per misurarla.

Solitamente, la temperatura interna è superiore di mezzo grado rispetto a quella esterna; quindi, si parla di febbre quando la temperatura corporea supera i 37 se misurata per via ascellare o inguinale, o i 37.5 se misurata per via rettale o orale.

I termometri: le tipologie in commercio

L’Unione Europea ha messo a bando il vecchio termometro al mercurio a causa della sua tossicità; ora per misurare la temperatura è possibile scegliere tra una serie di misuratori elettronici come:

digi tali (per via ascellare, inguinale, orale, rettale se dotati di sonda flessibile);

a galinstan (per via ascellare, inguinale, orale, rettale);

a raggi infrarossi (auricolare e frontale).

Come misurare correttamente la temperatura

Le modalità di misurazione della temperatura cambiano con l'età; infatti, i neonati la misurano per via rettale, utilizzando un dispositivo con la punta morbida e flessibile.

Quando il bimbo inizia a crescere, si può optare per la misurazione orale, ossia si appoggia il termometro sotto la lingua o tra le gengive e la guancia e si attende per 2-3 minuti.

Gli adulti, invece, possono procedere con la misurazione cutanea, ascellare o inguinale. Il momento ideale per misurare la temperatura è al mattino, sono da evitare: