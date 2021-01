I fattori e i cambiamenti che ci portano a ingrassare

Vi sono determinati momenti della vita in cui si tende a ingrassare.

Questa teoria è stata dimostrata da alcuni studi condotti dall'Università di Cambridge e pubblicati sulla rivista scientifica Obesity Reviews, in cui i ricercatori si sono focalizzati sull'analisi di diversi aspetti della vita, come le conseguenze dell’accesso all’istruzione superiore, l'impatto della genitorialità e iniziare a lavorare per la prima volta.

Ecco cosa hanno scoperto.

L'impatto della genitorialità

Diventare genitori fa ingrassare.

I ricercatori dell'Università di Cambridge, infatti, hanno analizzato i diversi studi condotti in passato sulle variazioni del peso delle donne prima e dopo una gravidanza, scoprendo che le madri tendono a pesare in media 1,3 kg in più rispetto alle donne senza figli.

Ma non solo: secondo uno studio pubblicato nel 2015 sull’American Journal of Men’s Health, infatti, anche gli uomini non sono esenti da questa situazione.

La paternità, infatti, comporta un aumento di peso di circa 1,5-2 Kg. Questi risultati sono dovuti sia dal repentino cambio di abitudini che comporta l'arrivo di un neonato, come la mancanza di sonno e di tempo, ma anche dai cambiamenti fisiologici indotti dalla gravidanza.

Università e primo lavoro

Gli altri due momenti della vita in cui tendiamo a ingrassare di più sono l'accesso all'università e iniziare a lavorare per la prima volta, periodi delicati di transizione che ci portano a modificare le nostre abitudini.

Solitamente infatti, in questi momenti della vita tendiamo a diminuire l'attività fisica e a modificare l'alimentazione: presi da nuovi stimoli e ritmi diversi, troviamo meno tempo per cucinare in maniera sana.

In definitiva, come affermato dal National Health Service (NHS), il sistema sanitario pubblico del Regno Unito: "questi studi evidenziano i momenti chiave della vita in cui potrebbe essere necessario concentrarsi su dieta e attività e aiutare le persone ad adottare uno stile di vita più sano".