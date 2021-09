Mal di schiena: come alleviare il dolore

Il mal di schiena è una delle patologie più diffuse al mondo. Secondo gli esperti questa condizione ha interessato almeno una volta nella vita circa l’80% degli italiani.

Il mal di schiena può essere causato da diversi fattori e può risultare estremamente fastidioso e debilitante per chi ne soffre.

Rimedi per il mal di schiena lombare

Il mal di schiena più frequente è indubbiamente quello che si manifesta con dolori alla zona lombare.

Per combattere e prevenire la comparsa del mal di schiena lombare, dunque, è necessario mettere in atto tutta una serie di buone abitudini e piccoli accorgimenti come:

assumere una postura corretta;

corretta; ridurre il tempo di utilizzo di scarpe scomode o con tacco alto;

fare sempre attività di stretching prima e dopo l’esercizio fisico;

prima e dopo l’esercizio fisico; fare regolare attività fisica per migliorare tono ed elasticità muscolare;

seguire una dieta sana e varia;

utilizzare sedie ergonomiche, soprattutto se svolgi un lavoro in cui devi star seduto per molto tempo;

ricorrere periodicamente a impacchi caldi e a sedute di massoterapia per rilassare i muscoli e migliorare circolazione sanguigna;

eseguire esercizi di rilassamento muscolare, anche localizzato, più volte al giorno.

Esercizi contro il mal di schiena lombare

Esistono diversi esercizi per combattere il mal di schiena, come ad esempio quelli della ginnastica posturale, che permette di migliorare la postura e di rinforzare i muscoli. La ginnastica posturale si può eseguire sia a corpo libero sia utilizzando piccoli attrezzi, e, se praticata con regolarità, aiuta a risolvere tantissimi problemi muscolo-scheletrici.

Anche lo stretching, se eseguito in modo corretto e continuativo, è capace di migliorare la mobilità articolare, dare sollievo dal dolore e favorire la capillarizzazione di muscoli e tendini.

Tra gli esercizi di stretching più utili troviamo: