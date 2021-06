Come smettere di russare con i rimedi naturali

Trucchi e consigli per smettere di russare con i rimedi naturali

Russare è un disagio molto comune che, talvolta, può rappresentare un grosso problema sia per chi russa sia per chi dorme accanto. Ma da cosa dipende il russamento? Quali sono le cause?

Tra le cause più comuni troviamo:

disturbi della respirazione

sovrappeso

presenza di polipi nasali

assunzione di una postura scorretta durante il riposo

raffreddore e allergie

fumo di sigaretta

setto nasale deviato

adenoidi e tonsille ipertrofiche

altri difetti anatomici.

Rimedi naturali per smettere di russare

Una prima soluzione per smettere di russare è evitare tutte quelle abitudini sbagliate, che possono peggiorare la situazione, come fumare, l'alcool e i cibi grassi o difficili da digerire. Inoltre, costituisce un valido aiuto anche l’utilizzo di un cuscino anti russamento, che mantenga la testa più alta facilitando così la respirazione.

I rimedi naturali più efficaci per smettere di russare sono: