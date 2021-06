Tutte le tendenze moda primavera-estate 2021

Alcuni consigli di stile per essere cool e alla moda anche in vacanza

La bella stagione porta sempre con sé il desiderio di rinnovare il guardaroba con nuance soft e pastello, che ben si adattano alla moda primavera estate 2021.

Ecco allora una piccola guida sulle tendenze del momento, i capi essenziali che non possono mancare nel nostro guardaroba.

Moda primavera estate 2021: la camicia rosa

Rilanciata da Valentino e protagonista delle passerelle primavera-estate 2021, la camicia rosa è uno dei capi must have da indossare durante l’estate. Lunghissima e in coordinato con i pantaloni, larga e sbottonata, con taglio chemisier, la camicia rosa è l'elemento più versatile del guardaroba di stagione, da indossare con gonne o da sola, come abito e copricostume.

Scarpe primavera-estate 2021: le espadrillas

Anche quest'anno, le espadrillas si confermano come scarpe estive di tendenza. Alte con la zeppa oppure flat, chiuse o aperte davanti, a tinte neutre o coloratissime per aggiungere un tocco originale anche all'outfit più semplice, le espadrillas sono le calzature più cool del momento.

Leisurewear

Sulla scia del lockdown, anche le sfilate moda per la primavera estate 2021 hanno dato una spinta al leisurewear, con forme ampie e più comode che mai. Dagli abiti alle felpe ai pantaloni, tutto è pensato per essere indossato sia a casa che fuori, in piena comodità ma senza mai dimenticare lo stile.

Yellow Illuminating colore dell'estate 2021

Il Yellow Illuminating è il colore dell’estate 2021 secondo Pantone. Allegra, piacevole e stimolante, questa tonalità di giallo dona un tocco frizzante a tutti i tuoi look da spiaggia; abbinala con colori più strong, come il nero o il viola, oppure punta sulla semplicità abbiando il yellow illuminating con nuance pastello.

Accessori moda primavera-estate 2021: borse XXL

Dopo alcune stagioni all’insegna di borse mini e micro bag, tornano le borse XXL tra le tendenze moda 2021: dalle pochette ai borsoni, tutto è in versione maxi, così da contenere tutto il necessario, mascherina compresa, senza però tralasciare lo stile.