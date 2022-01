Profumi uomo: come scegliere il regalo perfetto per lui

Regalare il profumo giusto è spesso difficile, soprattutto se il destinatario del regalo è un uomo. Il profumo è un vero e proprio accessorio di bellezza, e la sua scelta è molto soggettiva. Racconta in un’unica essenza la personalità e la natura della persona stessa, evocando sensazioni e ricordi che, con un solo aroma, possono dire più di molte parole. Per aiutarti a scegliere il profumo giusto, gli esperti di stile di Barberino’s hanno stilato una guida alle “categorie olfattive” principali da abbinare alle personalità.

Profumo uomo: fragranze fruttate

Le fragranze fruttate sono fresche e dinamiche, questo è il profumo per eccellenza, ed è difficile che incontri pareri negativi. Queste fragranze hanno spesso note agrumate e leggere, per chi non ama profumi troppo forti. Sono perfette per il gentiluomo discreto, che non vuole essere invadente ma, allo stesso tempo, ama stare in compagnia e piacere a tutti.

Fragranze speziate

Decisi e fantasiosi, questi profumi sono spesso caratterizzati da note orientali che richiamano il trionfo di colori e aromi tipici dei mercati di spezie. Sono fragranze sofisticate, per chi vuole provare profumi nuovi e rivoluzionari, diversi dai “soliti noti” presenti sul mercato. Adatti all’uomo sicuro di sé, che ama spiccare tra la folla e che vive lontano dalle regole e dagli schemi.

Profumo da uomo: fragranze legnose

Intense e prestigiose, le fragranze legnose hanno note ricercate e persistenti come il sandalo, l’ambra e, ultimamente, l’oud (essenza ottenuta manualmente delle resine di Aquilaria, albero originario dell’India). Sono profumi corposi e sensuali, perfetti da regalare all’uomo seduttore.

Fragranze acquatiche