Come prevenire i capelli bianchi: consigli e rimedi naturali

I capelli bianchi, così come il colore della carnagione, dipendono dalla quantità di melanina presente nel nostro corpo; più è maggiore e meno avremmo capelli canuti.

Quindi, i capelli bianchi non dipendono soltanto da un fattore genetico ed ereditario, in quanto in alcuni casi la loro comparsa è del tutto soggettiva e indipendente dall'età anagrafica; basti pensare che in molti soggetti iniziano a comparire già a partire dai 25 anni, mentre ci sono quarantenni e cinquantenni con pochissimi capelli bianchi.

Quali sono le cause dei capelli bianchi

La comparsa dei primi capelli bianchi è determinata da diversi fattori; ecco i principali:

ereditarietà

avanzare dell'età

stress

anemia

problemi alla tiroide

assunzione di determinati farmaci

fumo di sigaretta

Come prevenire i capelli bianchi con l'alimentazione

I capelli bianchi prima o poi compaiono, ma è possibile rallentare la loro nascita e crescita. Come? Innanzitutto, se state attraversando un periodo di forte stress e stanchezza anche in ambito lavorativo, vi consigliamo di prendervi una pausa per ricaricare le energie.

Tra i rimedi naturali più efficaci c'è la corretta alimentazione, sana ed equilibrata; un esempio fra tutti è la dieta mediterranea, che possiamo considerare come la più bilanciata e variegata.

Sempre in tema alimentare ecco i cibi da assumere per prevenire i capelli bianchi:

frutta secca: mandorle, noci , nocciole e arachidi sono ottimi alleati contro i capelli bianchi, perché ricchi di rame un minerale che favorisce la formazione di melanina

mandorle, , nocciole e sono ottimi alleati contro i capelli bianchi, perché ricchi di rame un minerale che favorisce la formazione di melanina pesce azzurro: in particolare lo sgombro e il tonno essendo ricchi di selenio svolgono un ruolo importante nel contrastare i radicali liberi e, di conseguenza, il processo di invecchiamento

in particolare lo sgombro e il tonno essendo ricchi di selenio svolgono un ruolo importante nel contrastare i radicali liberi e, di conseguenza, il processo di invecchiamento frutta e verdura ricche di vitamine A, C ed E: tutta la frutta e la verdura di colore giallo-arancione, come peperoni, albicocche, pomodori, kiwi etc.. migliorano la circolazione, sono ricchi di antiossidanti e aiutano a mantenere i capelli e la pelle giovani

tutta la frutta e la verdura di colore giallo-arancione, come peperoni, albicocche, pomodori, kiwi etc.. migliorano la circolazione, sono ricchi di antiossidanti e aiutano a mantenere i capelli e la pelle giovani alimenti ricchi di vitamina B e proteine: legumi, carne, uova ma anche avocado e cereali sono degli ottimi alleati contro la comparsa dei capelli bianchi, in quanto ricchi di vitamine del gruppo B e proteine, l'elemento che più costituisce la struttura del capello

Come contrastare i capelli bianchi: alcuni consigli

Per rallentare la comparsa dei capelli canuti vi consigliamo di prediliegere le spezie ed evitare di consumare cibi raffinati e troppo salati.

Prendetevi cura della vostra chioma utilizzando shampoo specifici e delicati, meglio se a base di ingredienti naturali e biologici; è importante anche non fumare, perché le sigarette sono tra le primissime cause dell'invecchiamento precoce.

Ultimo, ma non meno importante, è tenere a bada stress e fatica magari praticando sport all'aria aperta, oppure, attività rilassanti come lo yoga e il pilates.