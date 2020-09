Occhiaie: come eliminarle per uno sguardo più giovane

Gonfiore, borse sotto gli occhi e occhiaie sono inestetismi che interessano il contorno occhi, e rendono l’aspetto del viso più stanco e spento.

Le occhiaie si manifestano con la comparsa sotto gli occhi di aloni scuri tendenti al bluastro; se anche tu cerchi un modo per eliminare questi inestetismi e avere un viso sempre fresco e riposato, scopri tutto quello che c'è da sapere sulle occhiaie.

Le occhiaie si presentano solitamente con un'ombreggiatura scura sotto gli occhi di color viola-bluastro, e spesso accompagnata anche da gonfiore.

Non sono considerate come una patologia medica, ma come un problema puramente estetico, ossia un inestetismo capace di rendere l’aspetto del viso più stanco e spento.

Tra le cause delle occhiaie troviamo l'invecchiamento della pelle oppure la mancanza di sonno; altre cause sono:

Per combattere le occhiaie è fondamentale individuare la vera causa che ha portato all'insorgenza del problema, anche mediante l'aiuto del medico. Ecco alcuni rimedi naturali e fai da te per contrastarle:

Patch per il contorno occhi fai da te - per rilassare la zona del contorno occhi, dove la pelle è molto più sottile rispetto al resto del viso, fai riposare nel freezer due fette di cetriolo e posale sugli occhi per qualche minuto; in alternativa, si può realizzare un infuso rilassante, mettendo in acqua calda camomilla, malva, rosmarino e petali di rosa, da filtrare e applicare tramite garze o dischetti di cotone

Maschere all'argilla - l'argilla è un ottimo alleato per pelle, perché capace di lenire, eliminare le tossine, svolgere un'azione antinfiammatoria e bilanciare la microcircolazione del sangue; in particolare, l’argilla rosa è la varietà più delicata, tanto da poter essere usata per la preparazione di maschere adatte alla pelle sensibile della zona oculare

Fai il pieno di vitamine - l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel contrastare la comparsa delle occhiaie; fai il pieno di cibi che contengono vitamina C e K, un anticoagulante che aiuta il sangue a non ristagnare, come kiwi, agrumi, uva e peperoni.

Fai attenzione ai prodotti beauty - per preservare la bellezza della pelle e contrastare il rischio di invecchiamento precoce, scegli con cura i prodotti beauty; in particolare, detergenti, trucchi e prodotti per la cura del viso, devono essere il più possibile naturali e privi di ingredienti aggressivi

Vai di massaggio - massaggi delicati e regolari possono essere un valido aiuto per avere un viso fresco e riposato, poiché attivano la circolazione e distendono la pelle