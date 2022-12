Dagli Omega3 agli acidi grassi essenziali: i must have (e must do) per vivere al meglio la menopausa

La menopausa ha smesso di essere un tabù, e si è finalmente iniziato a parlare più spesso di questo fenomeno fisiologico e delle donne "non più in ovulazione, ma in evoluzione”, come recitava l’ex giornalista Lorraine Candy.

In Italia si contano oggi circa 10 milioni di donne in menopausa, ma l’informazione non sempre è diramata correttamente: circa la metà crede che coincida con la fine della fertilità e oltre il 38,5% ignora che bisogna prendersi cura di se stesse a causa delle molteplici conseguenze che comporta, dall’invecchiamento della pelle all’osteoporosi, dallo stress ossidativo al rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, dall’infiammazione cronica alle più comuni malattie degenerative legate all’età.

Dai 45 ai 55 anni, la produzione di ormoni riproduttivi comincia a calare, così come il livello di estrogeni e progesterone: si verifica man mano un cambiamento della pelle del viso, della tonicità del corpo e della compattezza dell’ovale.

Il calo degli estrogeni rende la pelle e i capelli più fragili, genera un senso di malessere e difficoltà nel dormire e, quando questi aspetti non vengono curati, porta ad un invecchiamento precoce.

Esistono però diversi tipi di invecchiamento secondo Martina Bindi, estetista di lunga data con 30 anni di esperienza e creatrice del metodo pro aging e della linea di cosmetici naturali bSoul, secondo cui:

“La cosa più brutta è la mancanza di controllo. Sei la spettatrice di un cambiamento che non riesci a gestire, che non ti piace e che sembra insinuarsi in ogni piega del corpo coinvolgendo anche la mente, le relazioni emotive e fisiche. Partiamo dal presupposto che fermare il tempo è impossibile: iniziamo quindi ad accettare questa realtà e soprattutto a trovare un nuovo slancio, un nuovo entusiasmo e nuovi progetti!” sostiene Martina Bindi.

I 5 consigli per vivere al meglio la menopausa

Tantissimi fattori influiscono sulla menopausa, inclusi l’alimentazione e lo stile di vita: seguire alcuni semplici consigli permette di affrontarla meglio e, in taluni casi, anche di posticiparla.

Martina Bindi ha stilato una lista di pratici consigli per fronteggiare tutti gli effetti indesiderati e sentirsi meglio con il proprio corpo e la propria mente.

1. Il ruolo chiave degli Omega 3 nel periodo della menopausa

Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia degli omega 3 nel contrastare alcuni disturbi che accompagnano il passaggio a questa nuova fase della vita femminile: in primis le vampate di calore, prodotte dal malfunzionamento del sistema di autoregolazione dell’organismo a causa dell’assenza di estrogeni. Le molecole omega 3 sono efficaci nel controllo di questo disturbo e dal punto di vista cutaneo difendono invece la pelle dai danni provocati dai raggi UV, dal fotoinvecchiamento, dalle rughe, dall’iperpigmentazione e opacizzazione; ancora prevengono e contrastano l’ipersensibilità cutanea e facilitano il processo di guarigione della cute.

2. La routine anaerobica e l’attività fisica per un corpo tonico, asciutto ed efficiente

Con la menopausa cambia il funzionamento del metabolismo basale, il corpo ha bisogno di meno calorie andando incontro a gonfiore e aumento di peso. Per contrastare il rallentamento del metabolismo, si può risvegliare l’organismo tramite un allenamento di tipo aerobico che permette al corpo di rimettersi in moto in modo efficiente.

3.Prendersi cura in modo corretto della pelle

Se c’è una cosa che aiuta in modo rapido e visibile la pelle è senza dubbio l’introduzione degli acidi grassi essenziali, sia nella dieta che nella routine cosmetica, per ottenere una pelle più elastica, luminosa e idratata. Trattare con successo l’invecchiamento della pelle, derivante dalla menopausa, è impossibile senza una barriera cutanea in perfetto equilibrio funzionale.

4. Gli esercizi prima di dormire

Tra i tanti effetti della menopausa c’è la difficoltà nel dormire, dovuta alla tensione o alle vampate continue. Con uno stretching semplice, da svolgere in pochi minuti, si può allentare la tensione muscolare, agevolando il riposo sia del corpo che della mente. Importante è anche la stimolazione del cuoio capelluto tramite il gua-shua, che secondo la medicina cinese, permette alla nostra energia vitale di scorrere meglio, migliorando l’afflusso di sangue.

5. I massaggi del risveglio

Eseguire ogni mattina pochi minuti di semplici manovre di massaggio, facendo i giusti movimenti, mantiene la pelle ossigenata, luminosa e tonica. È importante compiere i movimenti con le dita in modo corretto, rispettando le linee di tensione dei muscoli facciali e i legamenti cutanei.