Fondi di caffè: tutti gli usi alternativi per la tua beauty routine

Sapevate che i fondi di caffè possono essere usati anche in campo beauty? Un ingrediente alternativo, alleato della nostra bellezza, ma come utilizzarlo al meglio?

Ecco i nostri beauty tips per riciclare i fondi di caffè.

1. Esfoliante

I fondi di caffè sono ottimi da usare come scrub, sia per il corpo sia per il viso.

Per il corpo, sotto la doccia massaggiate gambe, glutei, pancia e braccia eseguendo movimenti circolari in senso orario; mentre per il viso bisogna mescolare i fondi di caffè con un po' di olio di mandorle dolci e un cucchiaino di miele, amalgamate bene il tutto e applicate il composto sulla pelle pulita.

2. Maschera viso

Realizzare una maschera viso con i fondi di caffè è molto semplice, basta mescolarli con un tuorlo e applicare il tutto sulla pelle precedentemente detersa.

Lasciate agire qualche minuto e risciacquate con abbondante acqua tiepida.

Per trattare anche le occhiaie e le borse sotto gli occhi, potete realizzare una maschera con i fondi di caffè e un po' di yogurt bianco; ottenuto un composto omogeneo, applicatelo e lasciate agire per 10 minuti.

3. Maschera per capelli

La maschera per capelli si può applicare dopo il classico shampoo; basta massaggiare il cuoio capelluto con 1 cucchiaio di caffè avanzato per avere dei capelli luminosi e perfettamente puliti.

Questa maschera è soprattutto consigliata per chi ha i capelli scuri.

4. Anticellulite

I fondi di caffè sono ottimi ed efficaci come rimedio anticellulite; basta mescolarne una piccola quantità con due cucchiai di olio di oliva e il gioco è fatto.

Applicate il composto ottenuto sulle zone più critiche, come glutei, pancia e cosce; lasciate agire per almeno 30 minuti e risciacquate con acqua fredda in modo da stimolare la circolazione.