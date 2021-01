Cos'è la bromidrosi plantare, quali le cause e i rimedi naturali

La sudorazione dei piedi è un fenomeno normale, che può causare anche cattivo odore. Il piede maleodorante chiamato in maniera clinica bromidrosi plantare è frutto di una sudorazione eccessiva che favorisce la crescita di batteri i quali, con la loro attività, sono la causa diretta del cattivo odore.

Scopriamo insieme quando agire e quali possono essere i rimedi naturali.

Sudorazione dei piedi quando si verifica e come intervenire

La sudorazione dei piedi si verifica a causa di:

assenza di aereazione che impedisce al sudore di evaporare

forte umidità che stimola macerazione e micosi

uso di calzature non traspiranti

scarpe calzate per troppo tempo

caldo o stress.

Per riuscire a combattere tale problematica è necessario mantenere la massima igiene dei piedi, cambiando spesso i calzini che vi consigliamo di lavare con un detersivo igienizzante.

Per combattere il cattivo odore, invece, ecco alcuni rimedi naturali:

Bicarbonato: Un abbondante cucchiaio di bicarbonato di sodio in una bacinella di acqua calda costituisce un ottimo pediluvio per contrastare l’acidità dalla pianta del piede. Il pediluvio con bicarbonato può essere ripetuto ogni giorno, lasciando i piedi in immersione per almeno mezz’ora.

Vodka: è un rimedio rapidissimo ed efficace. E' infatti sufficiente strofinare la pianta dei piedi con un panno imbevuto con un bicchierino vodka che, avendo un'efficace azione antibatterica, funziona da disinfettante riducendo i batteri responsabili del cattivo odore. L'alcol presente, inoltre, dà una immediata sensazione di benessere e sollievo.

Zenzero: cuocere una manciata di fettine di zenzero in acqua bollente per circa 15/20 minuti, quindi lasciar raffreddare. Il decotto andrà versato in una bacinella, anche in aggiunta ai prodotti utilizzati normalmente, per un pediluvio di almeno 20 minuti da fare la sera, prima di andare a dormire. Da ripetere con costanza.