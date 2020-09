Come sgonfiare la pancia e sentirsi in forma

Avere la pancia gonfia può farci sentire a disagio.

Il gonfiore addominale può avere diverse cause, tra cui l'aver mangiato troppo e troppo velocemente, che a sua volta può aver portato a un accumulo di gas intestinale.

Vi possono essere anche altre cause connesse alla pancia gonfia, come intolleranze alimentari, costipazione e problemi di digestione.

Ovviamente per problematiche più gravi e complesse è opportuno rivolgersi sempre al proprio medico di fiducia; ma in caso di semplice gonfiore è possibile eliminarlo seguendo i nostri consigli.

1. Bere molta acqua

L'idratazione è alla base di un addome piatto e definito. Bere la giusta quantità di acqua è importante per sentirsi in forma e, soprattutto, per eliminare gonfiore e liquidi in eccesso.

2. Limitare il sale e i condimenti

La ritenzione idrica può riguardare anche l'addome; un modo per eliminarla è limitare l'uso del sale e dei condimenti in generale, perché sono tra le prime cause di ritenzione e accumulo adiposo.

3. Non esagerare con le fibre

Le verdure sono un ottimo alleato per tenersi in forma. Ma bisogna prestare attenzione anche al quantitativo di fibre che si assume durante l'arco della giornata, perché anch'esse possono causare gonfiore e sensazione di pancetta.

4. Evitare i fritti

Sono buonissimi ed è difficile resistergli, ma se si desidera eliminare la pancia gonfia è bene evitare i fritti. Il motivo? Il metodo di cottura può risultare pesante e creare gonfiore.

5. Limitare alcol e caffè

Il caffè può infiammare l'intestino e provocare una sensazione di gonfiore, quindi, il consiglio è di limitarne il consumo; mentre gli alcolici andrebbero evitati perché troppo ricchi di zuccheri aggiunti che causano gonfiore, ritenzione e aumento di peso.

6. Mangiare piano e masticare lentamente

Il segreto per evitare il gonfiore addominale dopo i pasti è mangiare lentamente e masticare bene. Poche e semplici mosse per evitare di ingurgitare aria e di avere l'addome gonfio dopo il pranzo o la cena.