Come contrastare il cattivo odore delle ascelle: alcuni rimedi naturali

L'odore di sudore può compromettere la tua giornata, per questo è importante avere una corretta igiene personale; spesso, però, questo non basta. Ecco i rimedi naturali contro la puzza delle ascelle

Il cattivo odore delle ascelle non dipende sempre e solo da una cattiva igiene personale, poiché spesso questo problema può dipendere da fattori ghiandolari o ormonali.

In estate, complice anche il caldo, capita di sudare molto di più; il risultato? Soprattutto dopo un'intera giornata fuori casa può capitare che le ascelle emanino cattivo odore. Scopriamo i rimedi naturali per contrastare tale problema.

Bicarbonato

Ideale per rimuovere i cattivi odori, il bicarbonato è un ottimo rimedio anche per contrastare il cattivo odore delle ascelle. Come usarlo? Basta applicarne una piccola quantità sulla pelle con un po' di ovatta.

Amido di mais

Un po' come il bicarbonato, anche l'amido di mais funziona per eliminare l'odore sotto le ascelle. Anche in questo caso puoi procedere con un batuffolo di cotone oppure dell'ovatta.

Limone

Ottimo rimedio naturale contro i cattivi odori, il limone funziona anche con il sudore. Come? Taglia il limone a metà e strofinale sulla pelle, in questo modo l'acidità del succo andrà a contrastare la puzza di sudore. Lascia agire per qualche minuto e risciacqua abbondantemente.

Tea Tree Oil

Ottimo rimedio naturale, il tea tree oil ha proprietà antibatteriche e antimicotiche. Applicalo insieme all'olio di lavanda sotto le ascelle per eliminare ogni traccia di cattivo odore.

Abbigliamento e alimentazione

Altri rimedi contro l'eccessiva sudorazione sono l'abbigliamento e l'alimentazione. Ovviamente, è bene ricordare che per evitare di sudare troppo ed emanare cattivo odore occorre prestare attenzione alla propria igiene personale.

Evita di usare vestiti attillati, che impediscono alla pelle di respirare in modo adeguato, ed evita tessuti sintetici, meglio il cotone e il lino. Anche l’alimentazione può influenzare il cattivo odore delle ascelle. Il consumo di cipolla, aglio, caffè e bevande alcoliche, influisce e condiziona il tipo di sudore che risulterà aggressivo. Prediligete un'alimentazione ricca di fibre e di frutta ed eliminate le sigarette, vedrete come il vostro sudore cambierà.

Alimentazione