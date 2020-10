Beauty blender: come usarla per un make up perfetto

La beauty blender è un accessorio usato per stendere il fondotinta. Si tratta di una spugnetta, che al contrario di quelle tradizionali, permette di uniformare bene l'incarnato donando un effetto flawless al viso.

Il termine Beauty Blender fa riferimento a una spugna a forma di uovo, che solitamente finisce a punta o con taglio obliquo; uno strumento maneggevole e di ultima generazione, che permette di stendere il make up in modo uniforme, senza sporcare le mani.

Nata dall'azienda omonima e poi riprodotta da tantissime case cosmetiche, la beauty blender è resistente, senza lattice e anallergica; insomma, una spugnetta davvero miracolosa per realizzare un make up senza difetti.

Cos'è e come usare la Beauty Blender

Si tratta di una rivoluzionaria spugnetta per il make up inventata da Rea Ann Silva, una make up artist americana decisa a creare un pennello che donasse un effetto impeccabile al viso.

Usarla è semplicissimo, per farlo in modo corretto è bene bagnarla in modo che raddoppi di volume, dopo di che andrà strizzata per eliminare l'acqua in eccesso, facendo in modo che resti semplicemente umida.

Per applicare il fondotinta liquido basta metterne una piccola quantità direttamente sulla spugnetta e passarla delicatamente sul viso con movimenti circolari; per il fondotinta compatto, invece, è meglio applicarlo picchiettando velocemente con la spugnetta.

Infine, il correttore è bene stenderlo utilizzando soltanto la punta della beauty blender nella zona sotto e intorno agli occhi.