Barba e rasatura: tutti i consigli per un risultato perfetto

La barba per un uomo è un qualcosa da curare con gli accessori più giusti, sia in base al tipo di pelle sia in base alla tipologia di barba.

La rasatura è, infatti, una pratica che ogni uomo affronta quasi quotidianamente e che, almeno in apparenza, è molto semplice e veloce da eseguire. Ma qual è il segreto per ottenere una barba perfetta? Ecco alcuni tips per chi desidera ottenere una rasatura impeccabile, priva di irritazioni, arrossamenti e tagli.

1) Scegli gli strumenti giusti

La prima cosa da fare per ottenere una rasatura impeccabile è scegliere gli strumenti adatti alle proprie necessità e alla propria pelle. Per quanto riguarda gli strumenti di rasatura, puoi scegliere tra shavette, rasoi a mano libera, rasoi usa e getta o con lametta intercambiabile, rasoi di sicurezza e rasoi elettrici, che possono essere a testina o a lamine.

rasoio a mano libera è il classico rasoio a serramanico dalla lama non sostituibile che usavano i barbieri una volta, e che necessita di essere affilato periodicamente con la coramella, mentre lo shavette è un rasoio a mano libera con la lama intercambiabile, ed è lo strumento utilizzato ad oggi dai barbieri.

rasoio multilama è la classica “lametta” monoblocco in plastica e, nel caso dei rasoi usa e getta, si buttano per intero una volta usati; il rasoio di sicurezza, invece, riprende la forma del rasoio multilama, presentando però una struttura in metallo molto resistente e una lametta a doppio filo usa e getta, e deve il suo nome alla minima sporgenza della lama rispetto alla struttura pertanto, che lo rende più sicuro.

rasoio elettrico,come lascia intendere il nome, funziona a batteria ed è l’unico strumento che si può usare sia a secco che con la schiuma.

2) Il momento migliore per radersi

La mattina è il momento migliore per radersi, sia perché la muscolatura e la pelle del viso sono più distese e idratate sia perché, prima di colazione, la pressione sanguigna è più bassa, diminuendo il rischio di irritazioni. Inoltre, è sempre meglio radersi dopo aver fatto la doccia, così che il calore dell’acqua agevoli l'apertura dei pori e prepari la pelle alla rasatura, o in alternativa utilizzare un panno caldo prima e dopo la rasatura.

3) Prepara il viso alla rasatura

Per evitare irritazioni, arrossamenti e pruriti è importante utilizzare una schiuma o un gel durante la rasatura, ma è altrettanto importante anche ricorrere ad un olio pre-barba, da applicare su viso e collo: in questo modo, infatti, creerai un effetto barriera diminuendo il rischio di irritazioni. Nel frattempo, tieni il pennello a mollo in acqua calda, così da rendere le setole più morbide al contatto con la pelle.

4) I passi da seguire per una rasatura perfetta

Se sono passati diversi giorni dall'ultima rasatura, ricorda che sarebbe meglio regolare la barba prima di raderla.

il primo step è insaponare la pelle con una crema o una schiuma da barba; se utilizzi il pennello, ricorda di muoverlo con movimenti lenti e circolari, per distribuire la schiuma fino alla radice, per almeno un paio di minuti. subito dopo radi la barba nel verso della crescita del pelo, in modo da non generare follicolite e la ricrescita del pelo sottopelle. Tendi la pelle con la mano libera prima di radere le zone più sensibili o i punti in cui la rasatura deve essere particolarmente curata, così che il rasoio scorrerà sulla pelle senza intoppi. alla fine procedi con il risciacquo; è importante usare acqua fredda per rinfrescare la pelle e chiudere i pori

5) La routine post rasatura

Dopo la rasatura puoi utilizzare prodotti spray che normalizzano il pH della pelle, per rinfrescarla e chiudere i pori, ma è imperativo l'uso del dopobarba, ancora meglio se liquido con una leggera base di alcol perché svolgerà un’azione disinfettante e tonificante della pelle. A seguire, applica una crema per il viso idratante, sia per creare uno schermo protettivo sulla pelle che per nutrirla e ammorbidirla, così da agevolare anche la prossima rasatura.

In caso di pelle rossa, irritata e super sensibile, un piccolo trucco è quello di passare un cubetto di ghiaccio sul viso finché non si sarà sciolto, per un’efficace azione decongestionante.