Proprietà, benefici e valori nutrizionali del melograno

Il melograno è il frutto per eccellenza della stagione autunnale. Originario dell'Asia, più precisamente tra la Cina e l'India, questo frutto nel corso dei millenni si è adattato a tutti gli ambienti e climi, tanto che è giunto fino a noi.

Il melograno si caratterizza per avere una scorza, all'interno della quale si raccolgono i succosi arilli rossi che si sviluppano attorno ai semini. Secondo la classificazione APG si tratta di una pianta appartenente alla famiglia delle Lythraceae, e nell'arte viene spesso usata come simbolo di fertilità e abbondanza.

Benefici del melograno

Il melograno possiede numerose proprietà benefiche per il nostro organismo; infatti, è un ottimo alleato per combattere l’influenza.

lnoltre, questo frutto è ricco di vitamina C e fenoli dalla forte azione antiossidante. In più, è utile per la prevenzione dei tumori e aiuta ad attenuare le problematiche legate alla menopausa. Ma non è tutto, perché questo frutto è un potente alleato per l'intestino, il cuore, le ossa.

Calorie e proprietà del melograno

Contiene soltanto 70 kcal per 100 grammi e ha, inoltre, enormi proprietà antiossidanti, in quanto ricco di vitamina C, acido gallico, granatina, punicacorteina, punicafolina, punicalina, delfinidina attivi contro i radicali liberi. Contiene anche vitamina K, importante soprattutto per i bambini, le vitamine del gruppo B e quelle A ed E.

Da sottolineare l'abbondanza di acido punico (dal nome scientifico del melograno: Punica granatum), particolarmente efficace come inibitore del cancro al seno.

Ecco nello specifico tutte le proprietà del melograno: