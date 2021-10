Grassi buoni: quali sono gli alimenti ricchi di grassi sani da introdurre nella tua alimentazione

I cosiddetti "grassi buoni" sono fondamentali per la salute e il benessere del nostro organismo. Per questo è importante integrare nella propria alimentazione tutti quegli alimenti ricchi di grassi sani.

Questi grassi svolgono diverse funzioni essenziali, ad esempio aiutano ad assorbire numerose vitamine, rafforzano il sistema immunitario e sono così utili al punto che la Società Svizzera di Nutrizione (SSN) ne consiglia di assumere tra il 20 e il 35 % dell’apporto quotidiano di calorie sotto forma di grasso.

Ecco quali sono gli alimenti più ricchi di grassi buoni.

Olio extravergine di oliva

Da assumere prevalentemente a crudo, l'olio extravergine di oliva ha moltissimi benefici sulla salute: povero di grassi saturi e ricco di grassi monoinsaturi, utili alla prevenzione di disturbi cardiovascolari, contribuisce alla produzione d’insulina, aiutando a combattere il diabete, aiuta ad abbassare la pressione sanguigna ed è ricco di polifenoli, antiossidanti naturali utili alla protezione delle membrane cellulari ed alla prevenzione di tumori.

Yogurt greco

Lo yogurt greco è perfetto per uno spuntino sano perché ha meno zuccheri rispetto allo yogurt classico, ed è indicato anche per le persone che soffrono di intolleranza al lattosio grazie alla decomposizione batterica degli zuccheri del latte.

Ricco di sostanze nutritive, come:

calcio,

potassio

proteine

probiotici

Lo yogurt greco, inoltre, aumenta il senso di sazietà, accelera il metabolismo, contribuisce alla formazione della massa muscolare, abbassa la pressione sanguigna e riduce il rischio di diabete di tipo 2.

Pesce "grasso"

I pesci grassi, come salmone, trota, sgombro etc..., sono ricchissimi di acidi grassi omega 3, EPA e DHA, che aiutano a ridurre gli stati infiammatori del nostro corpo e a rafforzare il sistema immunitario. Fonte inesauribile di proteine, questi contribuiscono ad aumentare la massa muscolare.

Frutta secca

Noci, anacardi e mandorle sono una fonte eccellente di grassi sani insaturi e proteine di origine vegetale. Ricchi di sostanze antiossidanti, vitamina E e fibre alimentari, la frutta secca è utile anche nel favorire il transito intestinale.

Avocado

Da mangiare sotto forma di salsa, fresco o frullato, l’avocado è un frutto sì ricco di calorie, ma anche di grassi sani monoinsaturi e di benefici per il nostro organismo. L'avocado, infatti, aiuta a combattere il colesterolo e il diabete, facilita la digestione, è utile per combattere problemi intestinali, come la dissenteria, ed è un’ottima fonte di vitamine, come A, D, E, K e B. Ultimo, ma non meno importante, l'avocado è ideale per le donne in dolce attesa, in quanto ricco di acido folico, e per i bambini.

Uova

Le uova hanno grassi monoinsaturi e polinsaturi, forniscono proteine complete di alta qualità, e apportano quantità significative di vitamine e minerali, compresa la vitamina A, la riboflavina, l’acido folico, la vitamina B6 e B12, la colina, il ferro, il calcio, il fosforo e il potassio.

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente, composto da almeno il 45% di pasta di cacao, è il tipo di cioccolato più pregiato e con il più basso contenuto calorico rispetto agli altri (bianco e al latte). Si tratta di un alimento dai numerosi benefici sia sull'apparato cardiovascolare sia sull'umore; in più, il cioccolato fondente aiuta a prevenire il diabete e ha proprietà afrodisiache, stimolanti e contiene antiossidanti che riducono gli effetti dello stress ossidativo.

Olio di semi di lino

L’olio di semi di lino è ricco di benefici:

potente azione nutritiva e antiossidante

protegge le mucose di stomaco e intestino

stimola il sistema immunitario.

Inoltre, grazie alla presenza degli acidi grassi omega 3 e 6, quest'olio protegge il cuore, regolarizzando il battito cardiaco e tutelando l’intero apparato cardio-vascolare, riduce colesterolo ed è efficace nel riequilibrare la pressione sanguigna.