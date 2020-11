Dinner Cancelling: cos'è e quali i benefici della dieta di Fiorello

Il dinner cancelling (o dieta cancella cena) è un regime alimentare simile al digiuno intermittenti; recentemente salito alla ribalta grazie allo showman Fiorello, che ha dichiarato di aver perso diversi chili proprio grazie a questo schema alimentare.

Scopriamo quindi in cosa consiste la dieta del dinner cancelling, quali sono i suoi benefici e se risulta efficace anche a lungo termine.

Dinner cancelling: cos'è e in cosa consiste

Seguo lo schema 16-8, e fa parte dei modelli di digiuno intermittente, stiamo parlando del dinner cancelling la nuova dieta divenuta famosa grazie a Fiorello.

Questo regime alimentare consiste nello stare 16 ore senza mangiare e 8 nelle quali ci si alimenta in modo normale, ovviamente senza eccessi. Di conseguenza, l’ultimo pasto andrà consumato alle 17, anticipato da uno spuntino leggero che aiuti a non soffrire la fame nelle ore serali, così da far passare un certo numero di ore (almeno 2 o 3) tra l’ultimo pasto della giornata e il riposo notturno.

Questa dieta è stata ideata dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe e può essere ripetuta per 2/3 giorni alla settimana oppure seguendo un digiuno moderato per due settimane, per poi aggiungerne una di regime più ferreo; secondo Grabbe, tuttavia, i benefici si possono comunque ottenere anche seguendo un solo giorno di dieta alla settimana. Inoltre, il dinner cancelling permetterebbe di perdere 5/6 chili in 15 giorni e può essere ripetuto per più mesi o persino per un anno, in modo da stabilizzare il proprio peso.

Le controindicazioni

Questo nuovo regime alimentare è altamente sconsigliato per le donne in gravidanza o in allattamento, persone sottopeso, persone malate, persone con disturbi dell’alimentazione e bambini fino alla fine della curva di crescita.

Inoltre, è bene tenere conto che il dinner cancelling non deve essere considerato come una dieta miracolosa che fa dimagrire senza attività fisica, ma uno strumento supplementare che potenzierebbe gli effetti positivi di uno stile di vita sano.

Tra gli effetti negativi segnaliamo: