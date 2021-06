Come friggere senza olio: trucchi e consigli in cucina per una frittura perfetta

Chi non ama la frittura? Ovviamente, la maggior parte di noi desidererebbe mangiare un po' di fritto sempre, ma si sa che questo metodo di cottura non è salutare; non solo è pesante da digerire, ma è carico di grassi dannosi per la nostra salute.

Ma si può friggere senza olio? La risposta è sì. Infatti, oltre a vari elettrodomestici di ultima generazione, come le friggitrici ad aria, vi sono diverse tecniche con cui poter ottenere una frittura sana e croccante anche non utilizzando l'olio nè grassi vegetali ed animali.

Glucosio in polvere

Il glucosio in polvere è un'ottima soluzione per poter friggere senza usare olio e/o burro. Si tratta di uno zucchero naturale estratto dall'uva, che fonde tra i 160-190 gradi senza diventare caramello.

Il glucosio in polvere permette inoltre di diminuire i tempi della frittura, e la sua viscosità evita l'effetto spugna che spesso si ottiene quando friggiamo alcuni alimenti non in modo appropriato.

Ecco come usarlo in modo corretto:

Bisogna metterlo in una pentola e riscaldarlo mescolando delicatamente fino a quando non si sarà sciolto.

Una volta raggiunta la temperatura minima di 160 gradi, ossia quando sarà fuso e completamente trasparente, sarà possibile immergere gli alimenti da friggere.

Mescola fino a quando non saranno dorati.

Consigli

Ecco altri consigli utili per friggere senza olio con il glucosio in polvere:

Nella frittura con glucosio in polvere bisogna evitare di superare i 190 gradi, perchè altrimenti si caramellizza e comincia a fumare. Meglio utilizzare sempre un termometro per alimenti.

Per eliminare il sapore dolciastro del glucosio in polvere, basterà inserire all'interno della pentola alcune foglie di porro o avvolgere gli alimenti da friggere in foglie di porro o verza.

Non utilizzare mai al posto del glucosio in polvere il glucosio semplice o altri zuccheri.

Gli alimenti che vengono fritti con il glucosio in polvere saranno più gonfi rispetto a quelli fritti con olio o burro, perchè grazie all'evaporazione interna dell'acqua il cibo aumenta di volume.

Dove acquistare il glucosio in polvere

Difficile da trovare in commercio nei supermercati o nei negozi alimentari, il glucosio in polvere si può trovare in alcune farmacie, in alcuni negozi specializzati oppure online. Su Amazon vi sono vari tipi, come:

Sciroppo di glucosio in polvere Sapore Puro

Glucosio disidratato Dolcincasa.com

Glucosio disidratato di Molino Bongiovanni