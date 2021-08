Caffè, perché bisogna berlo amaro ed evitare lo zucchero

Il caffè è una delle bevande più note e consumate al mondo. Dal gusto decido e intenso, questa bevanda può essere consumata da sola oppure per accompagnare uno spuntino dolce a metà giornata, o ancora con un po' di latte.

Spesso molti prediligono il caffè zuccherato, senza sapere che la percentuale di zuccheri da assumere nel corso di una giornata non deve mai superare il 15% dell'apporto energetico; per tale ragione, sarebbe meglio optare per il caffè amaro.

Sono stati gli esperti a fissare questo paletto, i quali hanno anche delineato i cosidetti 'larn', ossia livelli di riferimento per l'assunzione di nutrienti ed energia. Bisogna rispettare un equilibrio di proteine, carboidrati e grassi per poter stare in buona salute.

In linea generale, i medici raccomandano di non superare la soglia di 75 g di zuccheri al giorno; quindi, se si segue una dieta da 2.000 calorie giornaliere, solamente 300 devono essere assunte sotto forma di zuccheri, già presenti naturalmente nella gran parte dei cibi.

Inoltre, occorre sottolineare che non vi è alcuna differenza tra zucchero bianco, di canna o integrale; il motivo? Tutti contengono saccarosio, e un cucchiaino di prodotto equivale a circa 5 grammi di zucchero.

Anche le alternative, come miele, fruttosio e zucchero di cocco non sono molto diversi dallo zucchero normale, di conseguenza un consumo eccessivo può comportare lo sviluppo di una sindrome metabolica.

In conclusione, è bene sottolineare che è meglio scegliere di consumare il caffè amaro, in alternativa è possibile optare per dolcificanti naturali come la stevia, estratta dalle foglie secche della stevia rebaudiana. Questo dolcificante è ideale per chi soffre di diabete, per chi desidera perdere peso oppure semplicemente per chi vuole limitare l'assunzione di zuccheri semplici.