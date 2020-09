I cibi alleati del nostro intestino

Il benessere e il corretto funzionamento dell'intestino dipendono soprattutto dall'alimentazione.

Una dieta bilanciata e ricca di tutti i macronutrienti mantiene l'intestino in salute, favorendo anche l'equilibrio della flora batterica.

Ma quali sono i cibi che fanno bene al nostro intestino? Non solo lo yogurt, ma tantissimi altri alimenti sono in grado di favorire il transito intestinale, combattere eventuali infiammazioni e mantenerci in salute.

Scopriamoli insieme.

Frutta e verdura

Tra gli alimenti in grado di mantenere in equilibrio l'intestino troviamo la frutta e la verdura, perché contengono fibre e moltissima acqua.

In caso di problemi intestinali è opportuno consumare mele, pere, sia crude sia cotte, ma anche kiwi e fragole; mentre, tra le verdure quelle più indicate per il benessere dell'intestino troviamo finocchi, cavoli, crauti e sedano, dall'azione depurativa.

Cereali integrali

Se si parla di salute ed equilibrio dell'intestino, i cereali integrali sono tra i più importanti alimenti da consumare. Non solo pasta, ma anche fiocchi di avena, orzo, farro, riso purché integrali.

Il motivo? L'alto contenuto di fibre che, in concomitanza con la giusta quantità di acqua, si gonfiano e favoriscono il transito intestinale.

Olio extravergine di oliva

L'olio extravergine di oliva è uno degli alimenti principali per il benessere del nostro organismo; essenziale non solo per il transito intestinale, perché rende le feci più morbide, e mantiene anche le pareti dell'intestino ben idratate.

Aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo, è ricco di vitamine, facilita la digestione, favorisce il senso di sazietà e mantiene in salute anche l'apparato cardiocircolatorio, insomma l'olio extravergine di oliva è un vero e proprio alleato per la nostra salute.

Cibi fermentati

I cibi fermentati, come lo yogurt o il kefir, sono fondamentali per mantenere il nostro intestino in salute.

Altri cibi nostri alleati sono il tempeh e il tofu, tipici della dieta vegana, altamente digeribili, ricchi di aminoacidi e batteri amici della flora intestinale.