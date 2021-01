15 errori a tavola che fanno ingrassare

Avere uno stile di vita sano e attivo è fondamentale per tenersi in forma ed evitare di accumulare i chili di troppo.

Ma ci sono errori che commettiamo tutti e che, quasi senza accorgercene, ci portano a ingrassare.

Scopriamo insieme quali sono i 15 errori che compromettono la nostra linea.

Mangiare velocemente

Mangiare in fretta è uno degli errori principali che commettiamo e che ci fanno ingrassare. Diversi studi, infatti, hanno dimostrato che mangiare velocemente e senza concentrarsi sul pasto è un'abitudine che aumenta le possibilità di essere obeso o in sovrappeso.

Per evitare di mangiare velocemente, il nostro consiglio è di provare a fare bocconi piccoli, masticandoli almeno 12 volte prima di ingoiarli, ed evita di bere durante il pasto.

Bere poca acqua

Un altro errore molto frequente è bere poca acqua. Infatti, specialmente in inverno sono poche le persone che bevono la quantità giornaliera d'acqua consigliata.

Secondo alcuni studi, infatti, il nostro organismo può confondere la sensazione di sete come un segnale di fame, e anche una leggera forma di disidratazione può lasciare con una sensazione di fame fuori controllo.

Inoltre, uno studio inglese ha dimostrato che bere due bicchieri d’acqua subito prima di un pasto fa assumere mediamente il 22% in meno di calorie, mentre bere mezzo litro di acqua mezz’ora prima dei pasti principali aiuta a perdere in media 1,3 chili in più rispetto a chi si siede a tavola senza aver prima bevuto.

Avere una vita sociale troppo intensa

Diverse ricerche hanno dimostrato che si è naturalmente portati a mangiare di più quando si è insieme agli amici. Avere una buona vita sociale è fondamentale per il nostro benessere, ma può spingerci ad accumulare chili.

Per non ingrassare, quindi, possiamo tranquillamente continuare ad avere una vita sociale, basterà stare attenti ad aperitivi troppo calorici e al consumo di alcol.

Stare seduti per troppo tempo

Condurre una vita troppo sedentaria è un errore che commettiamo in tantissimi; nei paesi occidentali si stima che un adulto rimanga seduto in media tra le 9 e le 11 ore al giorno. Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che stare seduti per troppo tempo aumenta le possibilità di ingrassare e di contrarre malattie croniche.

Dormire poco

Non riposare a sufficienza e, più in generale, la mancanza di sonno possono causare un aumento di peso.

Dormire almeno sette ore a notte è, quindi, fondamentale per la nostra salute psico-fisica e per evitare di ingrassare. Se hai difficoltà a prendere sonno, segui le regole "dell'igiene del sonno", utili per migliorare il proprio modo di dormire e ottimizzare le ore di sonno.

Non avere tempo per rilassarti

Avere molti impegni quotidiani e condurre una vita stressante può limitare fortemente i momenti da dedicare al relax; tuttavia, se non ci si riesce a rilassare lo stress aumenta, e questo ci porta ad ingrassare. Sentirsi costantemente stressati, infatti, ci porta a rifugiarci di più nei cosiddetti "comfort foods", alimenti grassi e appetitosi che ci aiutano ad alleviare l'ansia ma che, allo stesso tempo, ci fanno ingrassare ed aumentano il grasso viscerale.

Trovare del tempo da dedicare a sé stessi e ai propri hobby e passioni è quindi importantissimo. Se però non ci si riesce comunque a rilassare, può diventare utile seguire un corso di yoga o di meditazione.

Usare piatti grandi

Numerosi studi hanno dimostrato che la dimensione dei piatti che utilizziamo per mangiare ha un forte impatto sul nostro girovita. Se mangiamo in piatti grandi, infatti, tendiamo a non fare caso alla quantità delle porzioni, finendo per mangiare troppo e assumere fino al 16% di calorie in più.

Per evitare di ingrassare senza accorgercene, quindi, è sufficiente mangiare in piatti più piccoli: in questo modo, infatti, l'occhio viene ingannato da un piatto pieno, anche se più piccolo.

Bere bevande caloriche

Bibite gassate e succhi di frutta sono bevande che ci portano ad ingrassare sia perché sono ricche di zuccheri e calorie, sia perché non danno alcun senso di sazietà, introducendo calorie inutili.

Sostituire bevande gassate e succhi di frutta con un bicchiere d’acqua è quindi la scelta migliore per arrivare a risparmiare una media di 200 calorie al giorno, mentre mangiare un frutto intero ci sazierà di più, aiutandoci anche ad assumere una maggiore quantità di fibre.

Non mangiare abbastanza proteine

Assumere proteine a sufficienza è fondamentale per non ingrassare: queste, infatti, ci aiutano a sentirci sazi più a lungo, portandoci a mangiare di meno, tengono a bada la grelina, l’ormone che scatena la fame, ed aiutano ad accelerare il metabolismo e preservare la massa muscolare, due fattori cruciali per rimanere in linea.

Non mangiare abbastanza fibre

Oltre ad essere essenziali per la nostra salute, le fibre sono un elemento fondamentale per rimanere in forma, perché inducono il senso di sazietà più a lungo e riducono l'assorbimento di grassi e zuccheri.

Le fibre sono contenute soprattutto nella frutta e nella verdura, oltre che nei cereali integrali, per cui mangiare cinque razioni al giorno di frutta e verdura è importantissimo per non ingrassare.

Usare l’ascensore al posto delle scale

Fare le scale è un ottimo modo per bruciare qualche caloria in più e tenersi in forma: una ricerca, infatti, ha dimostrato che, in media, un uomo adulto brucia fino a 8 calorie ogni 20 scalini. Inoltre, fare le scale migliora anche la salute del cuore e del cervello.

Avere sempre a disposizione snack dolci e salati

Avere sempre a disposizione in casa snack grassi, sia dolci che salati, è una tentazione troppo forte, specialmente nei momenti in cui abbiamo fame. Sostituire questi snack con frutta e verdura sarà molto più facile se non li avremo a disposizione!

Fare la spesa affamati

Fare la spesa affamati è un grosso errore che andrebbe sempre evitato: spinti dalla fame, infatti, potremmo riempire il carrello di cibi poco sani o che non ci servono, ma che in quel momento ci fanno gola.

Esagerare con i condimenti e/o con i grassi buoni

I condimenti fanno ingrassare; un consiglio per seguire una sana alimentazione è di limitarne l'uso, oppure sostituirli ad esempio con lo yogurt bianco intero, le spezie al posto del sale, il limone e l'olio extravergine di oliva a crudo.

Esagerare senza compensare

Capita a tutti di esagerare e mangiare troppo, specialmente nel week ond o durante le festività. Per evitare di ingrassare è fondamentale compensare l'eccesso di calorie con dell'attività fisica.

Infatti, se si pratica un po' di sport o ci si concede una camminata tra un pasto e l'altro, anche se mangeremo di più per un paio di giorni l'organismo sarà in grado di autoregolarsi e di mantenere il peso di partenza.