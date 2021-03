Picco contagi e ricoveri in Puglia, ma "zona rossa sta funzionando". Lopalco: "In alcune aree curva contagi rallenta"

Ventata di ottimismo di Lopalco nonostante la seconda settimana in zona rossa in Puglia abbia fatto registrare un peggioramento dei dati dei contagi e dei ricoveri.

Ieri la nostra regione è stata la prima in Italia per ingressi in terapia intensiva e ha fatto registrare il record dei pazienti positivi ospedalizzati nei reparti Covid (leggi qui).

La settimana scorsa l'incidenza dei casi è stata di 307 su 100mila abitanti, ben oltre la soglia critica dei 250 casi individuata dal Ministero della Salute (leggi qui).

A Foggiatoday l'assessore regionale alla Salute conferma quanto riferito ieri nel corso di un'intervista a Sky Tg 24, ovvero che le misure da zona rossa stanno funzionando e che "in alcune aree si osserva un rallentamento dei contagi".

Grazie all'impatto della vaccinazione - aggiunge l'epidemiologo - "non ci sono più casi gravi tra gli operatori sanitari e, per la prima volta, la fascia di età meno colpita è quella degli over 80. Questo vuol dire che, nonostante numeri di copertura ancora bassi, su determinate categorie già vaccinate l’effetto si vede”.

Sulla campagna vaccinale Lopalco ha dichiarato: "Se avessimo i frigoriferi pieni la nostra capacità di erogazione sarebbe enormemente superiore".

L'assessore alla Salute ha aggiunto che la Puglia sarebbe in grado di somministrare 45-50mila vaccini al giorno.