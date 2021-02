Potature selvagge e abbattimenti incontrollati: il Wwf vuole una 'Consulta verde' per tutelare la Capitanata

Potature selvagge e abbattimenti incontrollati: nessuno tutela gli alberi nel Foggiano. Per questo motivo, il presidente del WWF di Foggia, Maurizio Marrese rilancia la proposta partita dai Verdi di Capitanata, ovvero la creazione della 'Consulta del Verde Pubblico e Privato'.

Si tratta di uno strumento di confronto per cittadini ed associazioni, che si interfaccerà con le decisioni delle amministrazioni pubbliche avvalendosi di professionisti con competenze tecniche e specialistiche comprovate. Grazie a questa consulta si cercherà di porre fine agli abbattimenti 'comodi' (spesso giustificati da apocalittiche malattie) o alle potature perverse trovando soluzioni tecniche alternative ma anche si farà attenzione ai nuovi impianti ed ai nuovi progetti.

Infatti proprio nel CAM per la prima volta si vieta la capitozzatura, cimatura e potatura drastica degli alberi indicando tale pratica deleteria e pericolosa soprattutto per la sicurezza pubblica in quanto danneggia irrimediabilmente il patrimonio arboreo. Va sottolineato che una corretta manutenzione e gestione, oltre a migliorare la qualità del verde, riduce anche le spese economiche di gestione e la necessità di interventi di emergenza.

Sempre nel CAM si indica che i team di progettazione preposti a gestire progetti di riqualificazione di aree verdi devono essere composti da staff multidisciplinari di professionisti esperti nel campo ambientale paesaggistico, naturalistico, forestale, ingegneristico, geologico e urbanistico. Si cita il rispetto della fauna e che gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo in casi strettamente necessari.

"Siamo di fronte ad una rivoluzione, a nuovi paradigmi della gestione del verde pubblico - ribadisce fortemente il WWF Foggia -occasione che le nostre amministrazioni non si devono lasciare sfuggire e, certi della sensibilità sempre dimostrata dal Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, siamo sicuri che saremo presto ascoltati".

Il CAM, è stato varato il 10 marzo del 2020 dal Ministero dell’Ambiente, ed è nato in virtù delle nuove esigenze ecologiche legate alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici e in virtù dei servizi ecosistemici che offre il verde urbano; ma non solo, si applica soprattutto alla progettazione di nuove aree verdi o riqualificazione di aree già esistenti.

Con questo strumento, per la prima volta in Italia, il Ministero fornisce ed indica gli strumenti utili per la gestione del verde pubblico come, ad esempio, il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del verde pubblico e il bilancio arboreo che rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano. Uno strumento che, per il WWF, si fa necessario per regolamente le azioni nel Foggiano.