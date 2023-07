Le Winx raccontano la magia dell'Italia: il viaggio delle 'fatine' attraversa anche Manfredonia

Il Ministero degli Esteri ha scelto le Winx per raccontare le magie dell'Italia. Le fatine delle celebre serie tv d'animazione italiana, sono le protagoniste di una miniserie di otto avvincenti episodi: "Un viaggio speciale doppiato in nove lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino e giapponese), che nasce con l'obiettivo di far conoscere all'estero alcune località insolite d'Italia, dove l'incontro tra bellezza, storia e cultura prende forma in vere e proprie gemme rare, come quelle che le fate troveranno durante il loro viaggio", si legge in una nota del Ministero.

Come si può ammirare nel trailer ufficiale della serie, tra i luoghi visitati dalle fatine, ci sono anche Manfredonia e il Parco Archeologico di Siponto. "Nei giorni scorsi, in qualità di sindaco, ho ricevuto una missiva personale di ringraziamento da parte di Giuseppe Pastorelli, direttore centrale per la Promozione integrata e l’Innovazione alla Farnesina, a cui va il plauso per aver scelto Manfredonia per questo prestigioso ed importante strumento di valorizzazione e promozione internazionale. Sono molto orgoglioso e contento di questo storico risultato", ha dichiarato il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.