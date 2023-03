Foggia piace agli studenti stranieri, l'Università è più internazionale: "La città sta rispondendo bene"

L’Auditorium del Conservatorio Umberto Giordano ha accolto gli studenti stranieri in mobilità nell’ambito del programma Erasmus, che hanno scelto di frequentare l’Università di Foggia nel secondo semestre dell’anno accademico in corso.

L’evento ‘Welcome days’ è, infatti, una delle iniziative che l’Esn Ase Foggia organizza per accogliere e fornire ogni tipo di supporto agli studenti stranieri che scelgono l’ateneo dauno come destinazione Erasmus: “Per noi è un’occasione importante perché l’Università di Foggia investe molto nella internazionalizzazione. Il nostro Ateneo guarda al territorio con un occhio al resto del mondo”, ha commentato il prof. Luca Grilli, docente di ‘Decisioni in Economia e Finanza’ e ‘Matematica per l’Economia’ presso il Dipartimento di Economia, Management e territorio di Foggia, presente all’incontro insieme al prof. Francesco Di Lernia (coordinatore Erasmus del Conservatorio ‘Umberto Giordano’), a Fabio Guglielmo D’Emilio, Giuseppe Mansella e Simona Pedarra dell’Erasmus Student Network Foggia.

Gli ultimi dati evidenziano una crescita del flusso di studenti anche perché, come ha rimarcato Grilli, la stessa città riesce a rispondere bene alla richiesta degli studenti in termini di servizi e opportunità: “Lo rileviamo attraverso gli strumenti di controllo delle opinioni. Gli studenti si dicono soddisfatti della esperienza a Foggia”. A rafforzare l’impegno nella internazionalizzazione, c’è anche la sinergia, in essere da tempo, con il Conservatorio ‘Umberto Giordano’ di Foggia. Secondo i dati del Censis, in fase di chiusura, si calcola che nell’anno accademico in corso circa 400 studenti stranieri hanno scelto una facoltà dell’Ateneo foggiano, mentre oscilla tra le 400 e le 500 unità il numero di studenti outgoing (ovvero i foggiani che vanno all’estero).

Il dato si moltiplica ulteriormente grazie alla Virtual Mobility che consente la partecipazione online ad attività didattiche di altri atenei stranieri: “Questo strumento ci consente di allargare la platea degli studenti. Circa 4mila ragazzi hanno frequentato corsi a distanza. I numeri sono in crescita, sia per quel che riguarda la mobilità in presenza che quella virtuale”.