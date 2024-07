Volturino si conferma 'Comune riciclone' pugliese per eccellenza

L’Italia sempre più 'Rifiuti Free': sono 698 i comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani, di cui 450 sono i “piccoli comuni” sotto i cinquemila abitanti. Il Nord si conferma campione con 434 comuni ma è inarrestabile la rimonta del Sud (231 comuni, +23,8% rispetto alla scorsa edizione).

Fermo il Centro con 33 comuni. Tra le regioni “fuoriclasse” il Veneto (173 comuni), Lombardia (101 comuni) e la Campania (83). Arretrano Trentino-Alto Adige (-9 comuni) e Piemonte (-10). Tredici i consorzi 'Rifiuti Free' premiati: medaglia d’oro per il Veneto con quattro, seguono con 3 Trentino-Alto Adige e Sardegna.

I dati raccolti in Comuni Ricicloni 2024 ci restituiscono un quadro positivo: nel 2023 i Comuni Rifiuti Free, ovvero quelli che contengono la produzione pro capite di rifiuti indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno, sono saliti a 698, l’11% in più rispetto al 2022, un aumento non di poco conto.

In Puglia tra i comuni sotto i 5mila abitanti - 1601 residenti - comanda Volturino con il 74,6% e una produzione pro capite di rifiuti secco residuo di 68,4 kg per abitanti all'anno. Secondo Monteparano, comune in provincia di Taranto con 2.410 e il 74,2% di Rd (produzione pro capite 73,5 kg)

Nella classifica tra i 5 e i 15mila abitanti comanda Sammichele di Bari, comune del Barese di poco meno di seimila anime, con l'85,1%. Leporano, paese di 9.263 abitanti, ha raggiunto l'86,6%