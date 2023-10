L'aiuto ai senzatetto tra i lampioni spenti della zona Stazione: "Usiamo le torce dei cellulari"

In attesa della ‘Notte dei Senza Dimora’, in programma il prossimo 18 ottobre, i Fratelli della Stazione hanno tenuto a battesimo una nuova iniziativa di inclusione e solidarietà: è il ‘Turno Day’, il cui primo appuntamento si è tenuto ieri sera. Si tratta di una serata di condivisione, un po’ diversa rispetto al consueto servizio svolto dall’associazione. “Con i volontari dei vari giorni che di sera fanno servizio per incontrare i senza dimora, ci vediamo per trascorrere una serata un po' diversa, con piatti caldi e bevande”, spiegano.

Il primo turno day

“Un servizio serale particolare, un po' come i vecchi tempi, in cui le panchine della piazza davanti alla stazione hanno accolto decine di persone, di storie, di umanità che proprio nel giorno in cui si ricorda San Francesco si sono incontrate”, raccontano. “Una cena condivisa tra senza dimora e volontari, tanti giovanissimi, che hanno mangiato e chiacchierato creando relazioni, scambi, momenti di incontro. La ripeteremo altre sere, perché è stato bello mettersi in cerchio e guardarsi negli occhi, avvicinandosi alle storie di Modesto, Paolo, Nelo, Domenico e tutti coloro che si sono avvicinati e ci hanno dato la loro fiducia”.

Questione sicurezza

L’occasione è stata utile anche per una riflessione più ampia sui temi di (in)sicurezza e degrado nell’area del quartiere ferrovia: “Lasciare ampi tratti bui della piazza che dà il primo saluto a chi arriva a Foggia col treno non aiuta. Non servono sempre cose così mirabolanti, basterebbe far funzionare i lampioni e accedere la luce”, commentano i volontari che, per lo svolgimento del servizio. Si sono aiutati “con le torce dei cellulari ma non è normale. Lo farà il prossimo sindaco/a?”. Il guanto di sfida è stato lanciato, le elezioni amministrative, ormai alle porte, daranno la risposta.

L'emergenza

Mentre si è a lavoro per definire gli eventi di sensibilizzazione e intrattenimento che caratterizzeranno la Notte dei Senza Dimora 2023, si analizzano i dati. Secondo le stime più aggiornate, risultano 96197 senzatetto e senza dimora, il 50% geolocalizzati, grazie al numero di residenze fittizie (grande strumento di dignità e accesso ai diritti) e reali, in 6 comuni, Roma (23%), Milano (9%), Napoli (7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%). Un dato che dimostra come nella nostra città ci sia bisogno di sensibilizzazione sul tema e di maggiore consapevolezza, verso queste persone (non barboni, non clochard, non mendicante) e di sempre maggiori misure di contrasto alla povertà, abitativa e sociale.