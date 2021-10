Contro degrado e malaffare, volontari in azione nel nome di Francesco Marcone: raccolti più di 10 sacchi di rifiuti al Bosco Incoronata

Questa mattina la prima iniziativa pubblica del gruppo: "Il nostro vuol essere un primo passo per la creazione di una nuova coscienza civile, volta alla formazione di una classe politica dirigente onesta e competente, con i cittadini che si aggregano per contrapporsi alle vecchie logiche partitiche"

Più di 10 sacchi della spazzatura, contenenti di rifiuti di vario genere, sono stati raccolti questa mattina nell'area di Bosco Incoronata, dai volontari della neonata associazione 'Francesco Marcone', che si propone di 'ripulire' la città tanto dal degrado quanto dal malaffare.

Questa mattina la prima iniziativa pubblica del gruppo: "Saremo al Parco Regionale dell’Incoronata per ripulire il bosco dai rifiuti lì abbandonati da cittadini poco accorti e favoriti in ciò dall’assoluta mancanza di controlli, come avviene del resto nell’intera città, abbandonata a sé stessa", annunciavano dall'associazione. "Il nostro vuol essere solo un primo passo per la creazione di una nuova coscienza civile volta alla formazione di una classe politica dirigente onesta e competente, con i cittadini che si aggregano per contrapporsi alle vecchie logiche partitiche".