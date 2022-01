Vladimir Luxuria testimonial dell'Avis Foggia per la campagna 2022

È Vladimir Luxuria la testimonial 2022 per la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue dell'Avis Comunale Foggia.

Vladimir tornerà nella sua città per la presentazione ufficiale dell'iniziativa, giovedì 20 gennaio, alle 11, nella sede Avis Comunale Foggia di via Nazario Sauro. Sarà anche l'occasione per festeggiare i 52 anni dell'associazione dei donatori di sangue foggiani. Alla conferenza stampa di presentazione si accede con Green Pass e mascherina.