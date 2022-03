Lo 'spot' di Vladimir Luxuria per Vico del Gargano alla sfida de 'Il Borgo dei Borghi': "Una scelta di cuore"

Da ieri, domenica 13 marzo, sulla pagina web www.rai.it/borgodeiborghi, si potrà votare gratuitamente per fare in modo che Vico del Gargano vinca il titolo di Borgo dei Borghi. Il titolo sarà assegnato in diretta televisiva il 17 aprile. Si potrà votare una volta al giorno, fino al 3 aprile. Vico del Gargano rappresenterà tutta la Puglia e gareggerà con altri 19 paesi, uno per ogni regione italiana. In questi giorni, al Comune di Vico del Gargano stanno arrivando videomessaggi da tutta la Puglia e da ogni parte d'Italia di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura che tifano per Vico e invitano a votare per il paese. lo spot della foggiana Vladimir Luxuria