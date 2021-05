La Giunta Emiliano punta ancora sul barese Dattoli: è lui il nuovo direttore generale del policlino Riuniti di Foggia

Per la seconda volta nel giro di poco più di tre anni e mezzo (la prima nell’ottobre 2017) e con un paio di settimane di anticipo rispetto alla scadenza dei primi di giugno, Vitangelo Dattoli è stato nominato dalla Giunta della Regione Puglia direttore generale dei Riuniti, trasformato da poco in policlinico.

Scaduto il mandato il 19 ottobre del 2020 e dopo i 45 giorni di proroga, fino ad oggi il manager barese aveva rivestito il ruolo di commissario della struttura di viale Pinto con nomina del 1 dicembre scorso.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa dal Gruppo consiliare dei Popolari con Emiliano in una nota a firma degli assessori Gianni Stea e Sebastiano Leo, del capogruppo Massimiliano Stellato e dei consiglieri Sergio Clemente, Francesco La Notte, Mario Pendinelli e Mauro Vizzino. “Dattoli è garanzia di esperienza e competenza nella gestione dei grandi ospedali, avendo reso, con la sua preziosa collaborazione, proficuo il percorso di ristrutturazione e riorganizzazione della sanità pugliese. Al neo direttore generale i nostri migliori auguri per il lavoro che continuerà a svolgere per un ospedale, qual è quello di Foggia, di eccellenza ed al passo con i tempi”.

In particolare Sergio Clemente, che nel gruppo regionale rappresenta la Capitanata, sottolinea la volontà di farsi promotore presso in Consiglio, “di eventuali istanze nell’interesse della Sanità del capoluogo dauno e dell’intera provincia”, auspicando “quella necessaria collaborazione tecnico-politica per un'assistenza che sia sempre più adeguata e completa”.