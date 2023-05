Le lacrime di David, l'inglese tornato a San Severo con la figlia: "Qui per farle conoscere la nostra storia"

Era arrivato per la prima volta a San Severo nel 1989, a distanza di 46 anni da quel tragico 27 settembre 1943, quando il padre appena 27enne cadde per mano dei tedeschi, e oggi David Perryman, figlio del soldato Donald Perryman, è tornato in città.

Suo padre è uno dei quattro militari, durante una pattuglia di ricognizione, uccisi da un cannone tedesco alle porte della città, all’altezza dell’attuale ex macello. I “valorosi soldati” furono seppelliti nel cimitero di San Severo e nel 1944 il Comune dedicò un monumento funebre. Sulla lapide si legge che “con il sacrificio della loro vita liberarono San Severo da preordinata distruzione”.

Stando ai documenti, infatti, l’arrivo dei 4 militari alleati fecero credere ai tedeschi che fosse imminente l’arrivo di ingenti truppe, facendoli desistere dai loro propositi, vale a dire violenze e distruzioni programmate per la notte successiva. Sono considerati, insomma, eroi della Resistenza.

Accompagnato da Donata Contò, presidente del Centro di ricerca e di documentazione per la storia della Capitanata, David Perryman, è stato accolto in Municipio insieme alla sua famiglia, “sopraffatto dalle emozioni” nella sua visita.

Ha voluto portare sua figlia in questo viaggio, “per far capire a lei e ai tre nipoti chi è e da dove viene”. La professoressa Contò gli ha detto che era molto contenta di conoscerlo: “Il suo papà ha contribuito a restituirci libertà e democrazia. È l’importanza della storia – ha aggiunto - conservare i ricordi nel bene e nel male”.