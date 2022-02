Il comandante della Finanza in città: attività di intelligence e risorse specifiche per contrastare la criminalità

“Canalizzate specifiche risorse dei reparti speciali corpo, con spiccate competenze di analisi, che unite alle attività di intelligence e di controllo economico del territorio da parte dei reparti territoriali di Foggia e Bari, hanno creato un bacino informativo inerente all’emergenza criminale foggiana, atto a catalizzare le azioni di repressione verso quei fenomeni criminali di evidente pericolosità sociale ed economica registrati nella provincia”.

E’ quanto emerso al termine dell’incontro tenuto a Foggia, con il comandante generale della guardia di finanza, Giuseppe Zafarana. Il generale è tornato in città lo scorso 16 febbraio, quando ha fatto visita alla caserma ‘Smalto', accolto dal comandante provinciale, colonnello Andrea Di Cagno. L’autorità di vertice è tornato a Foggia dopo che, il 17 gennaio, aveva partecipato, tra gli altri, al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi a Foggia alla presenza della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, per fronteggiare la recrudescenza criminale di inizio anno in alcuni comuni della provincia.

Dopo la resa degli onori, il comandante generale, accompagnato dal comandante interregionale, generale Ignazio Gibilaro e dal comandante regionale, generale Francesco Mattana, ha incontrato una rappresentanza dei finanzieri di ogni ordine e grado dei departi della provincia, ai quali ha inteso esprimere sentimenti di ringraziamento e plauso per le operazioni condotte, alcune di queste illustrate direttamente dai finanzieri impegnati sul campo e orientate prioritariamente al contrasto della criminalità economico-finanziaria, anche transnazionale, delle truffe in materia di spesa pubblica con specifico riferimento alle misure di sostegno finanziario al sistema produttivo del Paese adottate Governo con i cosiddetti decreti ‘Rilancio’ - con varie forme di bonus/crediti di imposta nel settore edilizio - nonché ‘Sostegni’ e ‘Sostegni bis’.

Zafarana ha poi incontrato una delegazione della locale sezione dell’Anfi soffermandosi brevemente sui temi del benessere del personale in congedo, la cui attività sociale e di proselitismo è stata condizionata dalle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19. Al termine del briefing di reparto tenuto dal comandante provinciale, il comandante generale ha inteso rivolgere ai comandanti di reparto e ufficiali presenti in aula una riflessione sulle linee programmatiche operative del corpo e le sfide che lo attendono per elevare ulteriormente il livello qualitativo delle tecniche di analisi e affinare le azioni di contrasto ai multiformi fenomeni criminali che in un territorio complesso, come quello della provincia foggiana, assumono forme pervasive e diffuse in ogni settore dell’economia e della pubblica aamministrazione.