Gdf, il Comandante Toscano visita i reparti di San Nicandro e Torre Fantine

Il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha visitato le tenenze di San Nicandro Garganico e di Torre Fantine.

Accompagnato dal Comandante Provinciale di Foggia Colonnello Leonardo Ricci, giunto presso le caserme che ospitano i due reparti, ha dapprima incontrato il personale e poi ha presieduto i briefing istituzionali nel corso dei quali i rispettivi comandanti, il sottotenente Vincenzo Tessa e il sottotenente Gennaro Silvestri, hanno illustrato la situazione socio-economica del territorio di competenza, unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica.

Specifici approfondimenti sono stati dedicati alle principali tematiche operative riguardanti ciascun reparto, facendo il punto sulle più importanti attività investigative in corso di svolgimento in territori che vedono il Corpo particolarmente impegnato nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, all’evasione fiscale ed agli sprechi in materia di spesa pubblica.

Al termine delle visite il Comandante Regionale ha espresso ai finanzieri in forza ai due reparti parole di compiacimento e gratitudine per la dedizione profusa e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali.