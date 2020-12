"Avremo più morti per il virus che in guerra". Emiliano: "Ci eravamo illusi che tutto sarebbe finito"

Ieri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervenuto a RaiNews24, ha sostenuto che "la pandemia è una battaglia nella quale ci sono tantissimi morti, credo che ne avremo più per Coronavirus che durante la seconda guerra mondiale, almeno dei civili"

Il governatore ha aggiunto: "Questa cosa va detta chiaramente perché c'è ancora qualcuno che sottovaluta la gravità di quello che sta accadendo". Emiliano ha poi riconosciuto che "ci eravamo probabilmente illusi che dopo quel sacrificio tutto sarebbe finito. Pensavamo un po' all'italiana, che fatto un grande sforzo poi sarebbe tutto finito"

Quindi, ha dichiarato Emiliano, "dobbiamo forse tornare a quella mentalità che abbiamo utilizzato a marzo-aprile quando l'epidemia era una ondata 12 volte più piccola di quella odierna e quando eravamo ben quadrati".

E ancora, "se gli scienziati non ci hanno potuto aiutare perchè loro stessi non avevano un'idea precisa di quello che sarebbe accaduto. Se ci avessero detto guardate che questa roba durerà probabilmente anni", come adesso qualcuno dice più chiaramente e ci avessero detto che bisognava prepararsi non ai cento metri, ma alla maratona, allora èun'altra logica".

"Dobbiamo sopravvivere e fare meno danni alle aziende" ha concluso.