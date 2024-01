Violenza sulle donne, se ne parla all'istituto Einaudi: "Tutti 'sentinelle' per scongiurare i femminicidi"

Riuscire a far comprendere il giusto rispetto verso ogni essere umano è alla base degli incontri che si stanno susseguendo senza sosta a Foggia,

Questa mattina all'Istituto Luigi Einaudi, gli alunni hanno incontrato un parterre di ospiti per ascoltare e dialogare con loro sulla figura della donna, vista nella società, troppo spesso, come un oggetto che appartiene al proprio marito o al proprio fidanzato.

Una visione distorta che spesso sfocia in violenze assurde o in femminicidi. Perchè - come spiega Franca Dente, presidente dell'associazione Impegno Donna - l'omicidio si differenza dal femminicidio quando la donna viene uccisa in quanto tale, quindi volendo colpire proprio la figura femminile.

Per il dirigente scolastico dell'istituto, Michele Gramazio, la scuola si impegna molto ad educare i ragazzi al giusto rispetto delle donne e dell'essere umano in generale ma troppo spesso le famiglie in cui questi ragazzi vivono inficiano gli sforzi fatti.