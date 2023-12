Violenza sulle donne, al don Uva una serata di sensibilizzazione contro questo male: "Mai più"

Per non dimenticare tutte le violenze perpetrate sulle donne

‘Mai più’, una affermazione che si ripete troppo spesso per ogni femminicidio. Eppure, gli episodi non si arrestano. “Dopo Giulia, altre due donne sono state uccise. Siamo al punto di partenza. Le leggi si stanno facendo, ma fin quando il fenomeno esiste, significa che il deterrente non c’è”, è l’amara riflessione di Alfredo Traiano, ospite speciale della serata, dedicata al tema della violenza contro le donne, organizzata dall’Universo Salute Opera Don Uva e tenutosi ieri pomeriggio a Foggia.

Un momento di riflessione in seguito alla proiezione del cortometraggio ‘Nel cognome che ho scelto’ di Lorenzo Sepalone, a cui ha fatto seguito lo spettacolo teatrale ‘Mai più’, diretto da Maria Staffieri in compagnia di Giustina Ruggiero, Michele Dell'anno, Franca De Magistris, Amalia Ponziano e Marilena Salvatori.

Dall'inizio del 2023, 105 sono le storie raccontate e legate indissolubilmente dal filo rosso della violenza contro le donne: “Non è mai abbastanza parlare di violenza – ha aggiunto Traiano. Non bisogna fermarsi all’atto in sé, ma a ciò che esso poi causa. È doveroso parlare ai genitori di educazione dei figli, perché troppo spesso si dà la colpa solo alle scuole. Noi invece dobbiamo essere presenti nelle vite dei ragazzi attraverso la famiglia”.