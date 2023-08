Violenza di genere sul lavoro, alla Princes un corso per riconoscerla e affrontarla

Parità e giustizia di genere sul luogo di lavoro e all’interno delle mura domestiche per prevenire ogni forma di abuso. Sono i temi che verranno affrontati dalla serie di incontri organizzati per i suoi dipendenti dalla Princes Industrie Alimentari, società che gestisce in Puglia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro. Nata in collaborazione con i sindacati di categoria e con la Oxfam Italia (organizzazione umanitaria internazionale presente in 40 paesi), l’attività di sensibilizzazione si articolerà in 4 incontri da un’ora ciascuno che si svolgeranno tra il 16 e il 29 agosto e avranno l’obiettivo di fornire supporto, testimonianze, informazioni e approfondimenti su temi quali gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro e nella vita personale, le relazioni di potere e il tema del consenso per riconoscere i segnali della violenza di genere, come contrastare ogni forma di abuso. Inoltre gli appuntamenti forniranno i riferimenti a cui rivolgersi e un focus sulle tipologie di servizi offerti (per affrontare le situazioni di violenza di genere, problemi familiari, salute e supporto nei casi di vulnerabilità).

Il programma di formazione, concepito con la responsabile del Programma Giustizia di Genere di Oxfam Italia, sarà erogato dalle esperte del ‘Centro Antiviolenza di Cerignola Titina Cioffi’. Il materiale informativo distribuito alle lavoratrici e ai lavoratori durante l’incontro conterrà i riferimenti del CAV di Cerignola e dei centri della provincia oltre che di Foggia città.

“Il tema della violenza di genere - ha commentato Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Princes Industrie Alimentari - è un problema terribile ed odioso perché è molto più diffuso di quanto immaginiamo e, al contempo, molto delicato perché spesso viene nascosto dalle stesse vittime. Per questo motivo, grazie alla preziosa collaborazione con Oxfam e le Organizzazioni Sindacali Territoriali abbiamo promosso questa iniziativa che contribuirà a generare consapevolezza diffusa tra i nostri dipendenti su questi temi attuali, cruciali e, purtroppo, sempre più presenti nelle cronache quotidiane. Il nostro obiettivo è quello di diffondere una sana cultura positiva dei diritti umani e offrire strumenti concreti per contrastare il fenomeno della violenza di genere, dentro e fuori l’ambiente professionale”.