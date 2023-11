Alla 'Bovio' si parla di violenza di genere, sia tra relazioni sentimentali che sul lavoro

In seguito all'ennesimo femminicidio che ha scosso le coscienze degli italiani, alla Bovio si è voluto discutere su quanto ancora ci sia da fare per equiparare la figura della donna a quella, ancora prevalente, dell'uomo

L'omicidio di Vigonovo ha, ancora una volta, nelle coscienze, la voglia di combattere e annullare la violenza di genere e il femminicidio. E allora si riparte ancora una volta dalle scuole, dai ragazzi che saranno il futuro. Così alla Scuola G. Bovio di Foggia, questa mattina, si sono incontrate diverse parti sociali della comunità cittadina per dialogare con gli alunni per affrontare il grave problema della parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare e sentimentale.

L'omicidio di Giulia Cecchettin, che ha spinto la politica ad accelerare su una nuova legge contro la violenza di genere e riaccendendo la discussione sul patriarcato, è il 106esimo caso di femminicidio in Italia nel 2023. Un numero altissimo che fa riflettere su quanto ancora c'è da fare. All'incontro con gli alunni, hanno preso parte la dirigente scolastica del Cpia di Foggia Antonia Cavallone, l'associazione Soroptimist - nella persona della presidente Elisabetta Checchia, La segretaria Cisl Foggia Carla Costantino e la psicologa di Impegno Donna Daniela Cautadella.