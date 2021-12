La fortuna si ferma a Borgo Mezzanone: centrato un '5' al SuperEnalotto da 15mila euro

La Puglia festeggia ancora con il SuperEnalotto: nel concorso del 30 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” da 14.965,12 euro l’uno.

La prima vincita è stata centrata nella tabaccheria di viale del Mezzogiorno, frazione Borgo Mezzanone , a Manfredonia, in provincia di Foggia, mentre la seconda giocata è stata convalidata presso la cartoleria di via Fratelli Bandiera 35 a Lizzanello, in provincia di Lecce.

L’ultima, invece, è arrivata a Barletta, nella tabaccheria di via Paolo Ricci 145/147. Il Jackpot intanto sale a 133,7 milioni di euro, che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.