Come sconfiggere il randagismo e aumentare il turismo: su Rai 1 l'esempio di Vieste e del progetto 'Zero cani in canile'

Domani 8 giugno nella trasmissione di Rai1 Unomattina, nella fascia oraria 9,30 alle 9,45 la giornalista Silvia di Tocco parlerà di Vieste, di come ha sconfitto il randagismo col progetto 'Zero cani in canile' e di come questo abbia inciso positivamente anche sul turismo e sull' economia. Il progetto è semplicemente un metodo di lavoro per le istituzioni e non ha costi anzi, fa risparmiare centinaia di migliaia di euro ai comuni.

"Una città senza randagi è una città più civile e più appetibile soprattutto per turisti con animali che oggi sono circa il 60% della popolazione. Oggi a Vieste quando si trova un cane è nel 90% dei casi un cane di proprietà vagante. Quei pochi cani ritrovati senza padrone sono da caccia e il più delle volte di comuni limitrofi", spiega la dott.ssa Francesca Toto, ideatrice del progetto.

La parte educativa, insieme ai controlli sui privati, è un pilastro del progetto importante, per questo con l' IC 'Rodari Alighieri Spalatro' da oltre 10 anni sono in atto progetti educativi anche col cane in classe. Il progetto è partito in molti comuni italiani: in Puglia, in Calabria nel Lazio. Per la Provincia di Foggia stanno partendo Peschici, Rodi Garganico e Manfredonia.