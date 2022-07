Vieste tra le mete turistiche più ambite per chi ha un animale

Vieste con zero randagismo e spiagge dove è possibile andare col cane e fare il bagno senza alcuna limitazione di orario, anche per il 2022 si conferma tra le mete più scelte dai turisti che vanno in vacanza con animali.

Da una indagine condotta dalla Lndc Vieste nell'estate 2021 sulle motivazioni che hanno spinto i turisti a scegliere Vieste come meta di vacanza il 77% la preferisce in quanto il cane è accettato ovunque, il 18% perche non ci sono randagi e si può passeggiare senza rischi per il proprio cane e il 5% perché la gente è accogliente e gentile con i turisti che hanno animali.

Da questi dati si evince come la lotta al randagismo, non fatta con i canili ma con la prevenzione e l'educazione della popolazione, sia la condizione essenziale per un Comune per poter aspirare al turismo Animal friendly. Le azioni precise da mettere in atto per la lotta al randagismo e quelle per sviluppare il turismo Animal friendly, fanno parte nel progetto Zero cani in canile.