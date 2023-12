Vieste capitale del turismo e della solidarietà: volano le donazioni del sangue

Vieste non è solo la capitale del turismo pugliese ma anche della solidarietà. È infatti un 2023 da record per la città garganica "che supera il numero di donazioni di sangue dell'anno precedente, consolidando il suo status di comune virtuoso e altruista".

Lo comunica il gruppo 'Fratres Vieste', che da più di quarant'anni sostiene e promuove l'iniziativa con amore e dedizione: "Una cittadinanza che risponde sempre più in positivo, raggiungendo 1063 donazioni nell'anno solare 2023 (dati al 17 dicembre) superando con un +43 le donazioni alla medesima data del 2022".

Il dato va a confrontarsi con il numero di 8.083 cittadini viestani potenziali donatori di un'età compresa tra i 18-70 anni (dati Istat 2021) con una percentuale di donatori del 7% che donano in media due volte l'anno. Ciò significa che ogni 1000 abitanti donano circa 66,4 persone, superando l'indice medio in Puglia di 45,81 donatori ogni mille abitanti ed eguagliando il primato medio delle Marche che è la regione più virtuosa d'Italia con circa 67 donatori (dati Avis Istisan 2021).

Dati che confermano la straordinaria dose di solidarietà che compone il dna viestano, un risultato che coinvolge tutte le sfere cittadine dal mondo della scuola alle categorie produttive, dalle associazioni sportive a quelle di volontariato, un filo conduttore rosso sangue che unisce tutto il territorio con un grande gesto di carità.

"È per noi motivo di orgoglio vedere questa partecipazione così alta e crescente nella nostra comunità - ha dichiarato il presidente del Gruppo Fratres Vieste, Michele Mastromatteo - siamo felici di registrare ad ogni appuntamento di donazione del sangue un ingente numero di volontari, in alcuni casi purtroppo non riusciamo a garantire la donazione per tutti poiché finiscono le sacche in dotazione, la speranza è quella di trasmettere il valore e l'importanza del donare il sangue alle nuove generazioni. Infine colgo l'occasione a nome del gruppo di inviare gli auguri di Santo Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i cittadini di Vieste".

Si chiude così, giovedì 28 dicembre, il 2023, con l'ultimo appuntamento di donazione dalle 8,30 alle 11,30 presso il Poliambulatorio Medico locale per superare così quota 1100 donazioni effettuate quest'anno ma soprattutto garantire l'ennesimo grande aiuto verso i centri ospedalieri per salvare vite umane con uno sguardo verso un 2024 in arrivo nel segno della pace e della solidarietà.