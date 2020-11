A Vieste nasce un Centro Antiviolenza: "Piaga che ha raggiunto dimensioni consistenti nel Gargano"

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, a Vieste apre un Centro Antiviolenza. Sarà la terza sede sul Gargano dopo quelle di Ischitella e Peschici. Ad annunciare con grande soddisfazione la nascita del nuovo centro è l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Vieste, Graziamaria Starace: "Si tratta di un servizio dell’Ufficio di Piano, pensato per tutti i comuni del Gargano settentrionale. Noi a Vieste abbiamo preteso una sede esclusiva perché in questi anni di mandato ci siamo trovati più volte a sostenere donne vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. Lo abbiamo fatto perché nessuna donna si senta più schiava di un uomo che, maltrattandola, non la ama".

L'obiettivo è garantire protezione, sostegno psico-sociale, ascolto e consulenza alle donne vittime di stalking e violenza. Fenomeni che, purtroppo, hanno raggiunto dimensioni consistenti anche nel Gargano.

“La violenza di genere è una piaga che affligge molte donne garganiche, una piaga trasversale che, grazie ad una politica attiva di prevenzione e di educazione delle nuove generazioni, ci aspettiamo di contenere - continua l'assessora Graziamaria Starace - Il messaggio che stiamo diffondendo, aderendo ad un hashtag promosso a livello nazionale, è che non bisogna più pensare che sia ‘normale’ il fatto che la violenza sia ‘normale’. La violenza non va mai giustificata e le donne devono trovare la forza di reagire. Abbiamo attivato un numero di telefono dedicato h24 (3407685267) al quale tutte le donne di Vieste in difficoltà potranno rivolgersi. Psicologi e personale specializzato daranno un valido sostegno per affrontare la situazione e l’amministrazione sarà al fianco di chi decide di reagire a questo insopportabile sopruso di genere”.