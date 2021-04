VIDEO - Sul Gargano è già estate, c'è chi non perde l'occasione di un tuffo in acqua: bagnanti coraggiosi a Manfredonia

A Manfredonia, in prossimità dell'Acqua di Cristo, alcuni bagnanti non hanno perso l'occasione per assaporare anzitempo il gusto del mare in una giornata super primaverile. Le immagini girate da Matteo Nuzziello