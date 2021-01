Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Sirene e lampeggianti accesi, i vigili del fuoco omaggiano il personale sanitario: "Grazie per i vostri sacrifici"

La sera di capodanno, al termine di questo difficile 2020, una rappresentanza dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia ha voluto omaggiare il personale sanitario del Policlinico Riuniti di Foggia, impegnato in modo encomiabile nel fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Sirene e lampeggianti accesi nel piazzale dell'ospedale, ai piedi delle finestre: "Grazie per quello che avete fatto quest'anno per tutti noi" | IL VIDEO