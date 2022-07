L'Italia a piedi contro la sclerosi, Michele Agostinetto arriva in Puglia: l'arrivo a Celle di San Vito

Affetto da sclerosi multipla, attraversa l’Italia per raccogliere fondi in favore della ricerca. Domenica 17 luglio è arrivato in Puglia, il prossimo 22 agosto terminerà il viaggio a Santa Maria di Leuca

Partito da Treviso lo scorso maggio, a piedi, domenica 17 luglio Michele Agostinetto dopo 800 chilometri è arrivato in Puglia: ad accoglierlo, nella sua prima tappa nel tacco d’Italia, la Comunità di Celle di San Vito e la sindaca Palma Maria Giannini: “Ben arrivato a Celle, ma soprattutto benvenuto in Puglia”, ha dichiarato il primo cittadino di Celle di San Vito abbracciando questo giovane 44 enne che si è messo cammino per raccogliere fondi in favore della ricerca contro la sclerosi multipla.

'Un viaggio da sclero' è il progetto che ha spinto Michele Agostinetto, anch’egli colpito da sclerosi, ad attraversare l’Italia. Michele, partito dal Veneto a inizio maggio, domenica 17 luglio ha fatto tappa a Celle di San Vito per poi spostarsi in altri centri della provincia di Foggia come Troia, Lucera, San Severo, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Zapponeta. Il viaggio si concluderà il prossimo 22 agosto a Santa Maria di Leuca. Appena arrivato nel comune di foggiano, Michele Agostinetto ha voluto mostrare la sua maglia, con la quale sta girando l’Italia, con una frase stampata sulla stessa molto significativa: “Non c’è strada troppo lunga per chi cammina lentamente e senza fretta; non ci sono mete troppo lontane per chi si prepara a esse con la pazienza.”

'Un Viaggio da Sclero' è al contempo il progetto e il cammino a piedi che Michele ha deciso di intraprendere per sensibilizzare gli italiani proprio riguardo alla sclerosi multipla. “Lo faccio per infondere coraggio nelle persone – ha dichiarato Michele –, ma anche per aiutare la gente a dare importanza alle piccole cose e per visitare luoghi che probabilmente non potrò mai più permettermi di attraversare e di conoscere personalmente come sto facendo. L’obiettivo del viaggio, tuttavia, è anche quello di trovare altre persone che si uniscano a me in questa avventura e che mi diano una mano a organizzare raccolte fondi durante le diverse tappe del percorso”.

Le tappe del viaggio di Michele, lungo complessivamente quasi 2.000 chilometri, sono 87. Lui sta percorrendo circa 26 chilometri al giorno. Arriverà a Santa Maria di Leuca il prossimo 22 agosto. “Siamo lieti di ospitare Michele nel nostro piccolo centro – ha dichiarato la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini - abbiamo tanto da imparare da queste esperienze e da persone coraggiose come Michele. Sposiamo in pieno la sua causa e gli offriremo tutto il nostro supporto”.

Proprio la Puglia sarà in pratica l’unica regione che Michele ha scelto di percorrere per intero, da nord a Sud. Il camminatore trevigiano racconterà anche le tappe pugliesi sulla sua pagina facebook. Proprio sui social, lo scorso 30 agosto 2021 annunciò l’idea di attraversare l’Italia: “Sono rimasto per un anno intero sdraiato in casa perché non riuscivo a muovermi”, ha scritto Michele. “Ora ho deciso di alzarmi e portare la mia voglia di vivere in tutta Italia. Percorrerò 2000 km da nord a sud per sensibilizzare le persone sulla sclerosi multipla! Percorri insieme a me il viaggio da sclero e rialziamoci insieme!”.

