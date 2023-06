L'omaggio di Foggia alla Repubblica Italiana: in Piazza Italia celebrati anche i 75 anni della Costituzione

Le immagini video delle celebrazioni di oggi 2 giugno in Piazza Italia a Foggia

Si è svolta questa mattina 2 giugno, in piazza Italia a Foggia, la cerimonia pubblica per le celebrazioni del 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, che quest'anno coincide con il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione.

Dopo l'alzabandiera e l'inno nazionale, il Prefetto Maurizio Valiante ha letto il messaggio del Presidente Mattarella alla presenza delle massime autorità della Provincia.