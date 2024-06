L’ultimo saluto a Ninì, cuore e storia della pallavolo a Vico del Gargano

“Gaetano Cotroneo ci ha lasciati. Nel porgergli il nostro commosso e ultimo saluto vogliamo ricordare quanto è stato importante per Vico del Gargano, quanto lo è stato per tutti noi". A ricordare Ninì, così era conosciuto da tutti, è stato i sindaco di Vico, Raffaele Sciscio.

"Ninì ha amato la pallavolo e ha trasmesso questo suo amore a tantissime persone, a tanti giovani, ragazze e ragazzi, facendo di questo sport un veicolo di valori, amicizia, socialità, passione autentica. Da giovane aveva giocato a pallavolo arrivando anche in serie B. Più avanti, assieme a tanti amici di una vita, è stato tra i protagonisti del movimento pallavolistico vichese partecipando prima alla fondazione della “Volley San Marco” poi dando vita alla “Polisportiva San Pietro”, conquistando anche due importanti promozioni in sedie D. Da tecnico ha formato decine di ragazze e ragazzi, motivandoli, facendoli appassionare a un’attività sportiva sana, avvincente, considerando sempre la pallavolo come uno strumento di crescita e di formazione, ma anche come una leva per volare alto, per essere felici di sé stessi e con gli altri".

"Tutti a Vico e nell'intera provincia di Foggia conoscevano e stimavano il coach Niní, che rappresenta la pallavolo a vico. Tutti hanno conosciuto e apprezzato le capacità tecniche e soprattutto il valore umano del grande Ninì. Ecco allora perché, nel giorno in cui non c’è più, vogliamo sentirlo ancora più vicino a noi, tributando il giusto omaggio a una persona che ha saputo trasmettere e insegnare la felicità attraverso la pallavolo. Alle ragazze e ai ragazzi che lo hanno seguito e ammirato, alle compagne e ai compagni che ne hanno condiviso il percorso di impegno per lo sport, ai suoi amici di sempre e alla famiglia vanno le condoglianze e l’abbraccio più affettuoso. Sei stato un grande Ninì, non ti dimenticheremo mai”.